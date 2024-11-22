В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша

Министерство здравоохранения Новой Зеландии объявило о вспышке коклюша в стране. Об этом было объявлено в официальном заявлении пресс-службы ведомства.

В Новой Зеландии зафиксирована начальная стадия эпидемии коклюша, и на уровне государства принимаются скоординированные ответные меры. Число зарегистрированных случаев в стране стало расти в течение последних недель, достигнув значений, соответствующих критериям для объявления национальной эпидемии.

Согласно данным министерства, за четырехнедельный период с 19 октября по 15 ноября 2024 года зафиксировано 263 новых случая заболевания коклюшем, что является самым высоким показателем за текущий год.

Николас Джонс, руководитель санитарно-эпидемической службы, отметил, что болезнь чаще всего выявляется среди маори и жителей тихоокеанских островов.

Кроме того, ведомство сообщило, что последняя значительная вспышка коклюша в Новой Зеландии была зарегистрирована в 2017 году и длилась несколько месяцев. В министерстве подчеркнули значимость вакцинации для новорожденных и беременных женщин.

Заразиться коклюшем ребенок может только от больного человека: инфекция передается воздушно-капельным путем во время чихания, кашля или же смеха.

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