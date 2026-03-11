В Омской области зафиксирована вспышка опасного заболевания крупного рогатого скота. Как стало известно «СуперОмску», очаг лейкоза обнаружили на животноводческой ферме в деревне Водяное Исилькульского района.

В связи с выявлением вирусной инфекции в населенном пункте вводится карантин. Ограничительные мероприятия будут действовать до особого распоряжения — их отменят только после полной ликвидации очага и подтверждения безопасности территории.

На время карантина устанавливается ряд жестких запретов. В частности, нельзя ввозить и вывозить восприимчивых животных, посещать ферму посторонним лицам, а также совместно содержать и доить больных и здоровых коров. Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить распространения инфекции за пределы очага.

По информации регионального Управления Россельхознадзора, лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная болезнь с необратимым течением. Ее вызывает специфический вирус. Заболевание коварно тем, что на начальном этапе протекает бессимптомно. Позже оно проявляется либо резким увеличением числа лимфоцитов в крови (лимфоцитозом), либо образованием злокачественных опухолей в кроветворных органах и тканях.

