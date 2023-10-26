В плече застрял обломок клинка: Можайские травматологи извлекли отломок ножа из плеча мужчины

Сорокалетний мужчина обратился в Можайскую больницу с жалобами на резаную рану плеча. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Пациенту провели рентген-исследование, которое показало, что в плечевом суставе застряла часть металлического ножа. Примечательно, что сам мужчина не мог вспомнить откуда у него взялась данная травма.

Врач-ортопед-травматолог травматологического отделения Можайской больницы Роман Храмцов рассказал, что отломок ножа извлекли специальными кусачками, после чего зашили рану. Пациент, конечно, не ожидал такой «находки» внутри себя. Но обломок оставил себе на память.

Пациенту также была проведена противовоспалительная терапия. В настоящее время он чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.