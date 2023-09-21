В Подмосковье беременной женщине вырезали опухоль и сделали кесарево сечение за одну операцию

Врачи центра материнства и детства Раменской больницы за одну операцию сделали беременной женщине кесарево сечение и удалили миому матки размером около десяти сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Опухоль у 39-летней пациентки медики выявили еще во время первого пренатального скрининга. Как рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Александр Ефанов, миома матки очень опасна во время беременности. Она может спровоцировать различные осложнения.

На протяжении всей беременности женщина находилась под медицинским наблюдением. Кесарево сечение было проведено на 39-й неделе. Врачам во время операции нужно было не только осторожно извлечь ребенка и удалить опухоль, но и не допустить кровотечения.

«Расположенный в области перешейка большой миоматозный узел мог стать препятствием к родам через естественные родовые пути», — рассказал Ефанов.

Благодаря высокому профессионализму и слаженной работе врачей операция прошла с минимальной кровопотерей. На свет появилась девочка весом чуть более 2,8 килограмма и ростом пятьдесят один сантиметр. Отмечается, что сейчас новорожденная и ее мама выписаны из больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за год в Подмосковье родились свыше семидесяти тысяч детей.