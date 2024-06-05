В Подмосковье младенец чуть не задохнулся из-за пластикового цветка от детского конструктора

Врачи Солнечногорской больницы спасли десятимесячного ребенка с признаками удушья и острым нарушением дыхания, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Младенец поступил в реанимацию. Оказалось, что в бронхах у ребенка застрял зеленый пластиковый цветок от детского конструктора, рассказал заведующий реанимационным отделением Александр Ерохин.

«Мы приняли решение о проведении экстренной бронхоскопии. Всего манипуляция заняла пять минут. Под наркозом наши эндоскописты провели санационную бронхоскопию и удалили инородное тело», — отметил специалист.

В настоящее время дыхание младенца полностью восстановлено, ребенок чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей стационара.

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