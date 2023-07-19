На закрытый мусорный полигон в подмосковном Серпухове будут водить экскурсии

На полигоне твердых бытовых отходов «Лесная» в Серпухове скоро завершится начальный этап рекультивации. Есть предложение в будущем устраивать здесь экскурсии.

С такой инициативой выступили в Совете депутатов городского округа. Как отмечает депутат-эколог Николай Пушкин, экскурсии на закрытый ранее полигон «Съяново-1» вызывают немалый интерес. Люди учатся лучше понимать, как устроен специфичный объект, как работают системы очистки, словом, проходит своеобразный экологический урок.

Поскольку полигон «Лесная» отличается от «Съяново-1» оборудованием и своей общей историей, можно полагать, что сюда можно будет приводить экскурсантов, подчеркивает Пушкин.

Полигон ТБО «Лесная» в 2020 году был закрыт по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.

Ранее сообщалось, что волонтер из подмосковного Видного рассказал детям о роли животных в годы ВОВ.