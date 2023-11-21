В Подмосковье по единому стандарту работают уже тридцать женских консультаций

В Московской области продолжается реализация проекта «Наша женская консультация», который стартовал в начале текущего года.

За это время в регионе модернизировали уже тридцать таких медучреждений. Речь идет об обновлении внешнего вида и внедрении новых услуг для беременных, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, до конца года планируется обновить еще пять женских консультаций.

«В медучреждениях установлена единая навигация, работают кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей, кулеры и вендинговые автоматы», — напомнила она.

Также в рамках обновления в женских консультациях созданы комфортные зоны ожидания с удобной мебелью и телевизорами, а администраторы таких медицинских учреждений прошли тренинги бесконфликтного общения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что проект «Наша женская консультация» был запущен с целью повышения качества профильной медицинской помощи в Подмосковье.