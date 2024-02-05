В Подмосковье продолжают модернизировать отделения неонатологии

В Подмосковье сформирована одна из лучших систем родовспоможения в стране. Так, только в прошлом году в региональные больницы поступило более шестидесяти единиц оборудования для неонатологии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Различные инкубаторы, открытые реанимационные системы, аппараты ИВЛ и другая медицинская техника поступили в двенадцать медицинских организаций, в том числе в Наро-Фоминский и Видновский перинатальные центры, МОЦОМД и другие больницы.

Оборудование закуплено, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца текущего года.