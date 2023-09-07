В Подмосковье родился ребенок-богатырь
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Подольском родильном доме на сет появился мальчик ростом 56 сантиметров и весом пять килограммов. Для 35-летней мамы эти роды были четвертыми.
Как отмечает главный врач Александр Скобенников, весь коллектив медучреждения гордится, что для ответственных моментов в жизни женщина неизменно выбирала только один роддом. На данный момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и продолжают находиться под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартует международная парусная регата.