В Подмосковье родился ребенок-богатырь

В Подольском родильном доме на сет появился мальчик ростом 56 сантиметров и весом пять килограммов. Для 35-летней мамы эти роды были четвертыми.

Как отмечает главный врач Александр Скобенников, весь коллектив медучреждения гордится, что для ответственных моментов в жизни женщина неизменно выбирала только один роддом. На данный момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и продолжают находиться под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартует международная парусная регата.