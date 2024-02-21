В Подмосковье спасли 17-летнюю девушку, которая случайно проглотила деталь от пирсинга

Врачи Раменской больницы извлекли из кишечника семнадцатилетней девушки деталь от пирсинга, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что девушка случайно проглотила деталь от украшения длинной три сантиметра. Инородное тело застряло в области слепой кишки и вызывало боли в животе.

Деталь от пирсинга удалили эндоскопическим способом, рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больниц Владимир Хабалов.

«Наличие неподвижного инородного тела опасно тем, что может образоваться пролежень, тогда в кишечной стенке нарушается микроциркуляция, впоследствии чего возникает <…> отверстие, через которое инородное тело может выйти в свободную брюшную полость и повредить другие органы», — рассказал специалист.

Сейчас девушку уже выписали, она чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как развивают сферу здравоохранения в регионе.