В Подмосковье спасли мужчину, которому попал в глаз кусок диска от включенной болгарки
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Раменской больницы вернули зрение 52-летнему мужчине, который получил травму левого глаза из-за болгарки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выяснилось, что мужчина не надел защитные очки при использовании болгарской пилы, в итоге диск инструмента разлетелся на части, один кусок попал в глаз.
От резкого удара пострадавший начал терять зрение, глаз опух. Как рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец, в результате травмы развилась ретробульбарная гематома, из-за этого зрительный нерв оказался сжат, острота зрения снизилась.
«Мы провели пациенту дренирование орбиты, откачали кровь. В данном случае промедление грозило бы потерей зрения, поскольку из-за сдавливания зрительный нерв атрофируется», — объяснил специалист.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.
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