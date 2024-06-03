В Подмосковье спасли мужчину, которому попал в глаз кусок диска от включенной болгарки

Здоровье
пресс-служба министерства здравоохранения МО

Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]

Врачи Раменской больницы вернули зрение 52-летнему мужчине, который получил травму левого глаза из-за болгарки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что мужчина не надел защитные очки при использовании болгарской пилы, в итоге диск инструмента разлетелся на части, один кусок попал в глаз.

От резкого удара пострадавший начал терять зрение, глаз опух. Как рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец, в результате травмы развилась ретробульбарная гематома, из-за этого зрительный нерв оказался сжат, острота зрения снизилась.

«Мы провели пациенту дренирование орбиты, откачали кровь. В данном случае промедление грозило бы потерей зрения, поскольку из-за сдавливания зрительный нерв атрофируется», — объяснил специалист.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Дмитровского филиала областного медколледжа после капремонта.

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