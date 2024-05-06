В Подмосковье спасли мужчину, который чуть не сломал шею из-за падения с лестницы

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 62-летнего мужчину, который чуть не сломал шею, упав с лестницы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пострадавший поступил к медикам в тяжелом состоянии. Мужчина плохо видел и слышал, у него наблюдались дезориентация, головокружение, замедленные психические реакции, а также слабость и онемение рук. В ходе обследования выяснилось, что у пациента смещены шейные позвонки.

Как рассказал врач-нейрохирург Станислав Киселев, мужчину прооперировали под эндотрахеальным наркозом. Смещенные позвонки поставили на место с помощью специальных винтов.

«Интубация пациента с повреждением шейного отдела позвоночника — сложное и кропотливое дело, требующее высокой квалификации медицинского персонала, — была выполнена на отлично», — подчеркнул специалист.

После операции шею мужчину зафиксировали специальным воротником. Сейчас к пациенту уже вернулась двигательная активность, он готовится к выписке.

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