В Подмосковье спасли от ампутации мужчину, который уснул в сугробе и обморозил кисти и стопы
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Врачи второго филиала Балашихинской больницы спасли 47-летнего мужчину от ампутации конечностей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил к медикам со второй и третьей степенью обморожения. Выяснилось, что мужчина сильно выпил и уснул в сугробе. В снегу он пролежал несколько часов. В результате переохлаждения руки и ноги отекли и потемнели, начался процесс некроза.
Как рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Коваль, пациенту назначили сосудистую терапию и перевязки. Лечение заняло почти 2,5 месяца.
«После длительного лечения мы заметили, что со стоп и кистей постепенно начал отторгаться сухой черный струп, под которым оказалась здоровая живая кожа», — отметил врач.
Однако пациенту все же ампутировали несколько пальцев на ногах и руках из-за некроза. В настоящее время мужчину уже выписали.
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