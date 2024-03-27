В Подмосковье спасли от ампутации мужчину, который уснул в сугробе и обморозил кисти и стопы

Пациент поступил к медикам со второй и третьей степенью обморожения. Выяснилось, что мужчина сильно выпил и уснул в сугробе. В снегу он пролежал несколько часов. В результате переохлаждения руки и ноги отекли и потемнели, начался процесс некроза.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Коваль, пациенту назначили сосудистую терапию и перевязки. Лечение заняло почти 2,5 месяца.

«После длительного лечения мы заметили, что со стоп и кистей постепенно начал отторгаться сухой черный струп, под которым оказалась здоровая живая кожа», — отметил врач.

Однако пациенту все же ампутировали несколько пальцев на ногах и руках из-за некроза. В настоящее время мужчину уже выписали.

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