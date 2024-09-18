В Подмосковье спасли подростка, который надышался угарным газом, спасая детей из пожара

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли пятнадцатилетнего подростка, который надышался угарным газом, спасая детей из пожара.

Как рассказала заведующая отделением педиатрии Марина Волынская, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, ребенку провели специальную терапию по нейтрализации действия угарного газа и восстановлению функции дыхания.

Во время пожара в Егорьевске подросток вывел из горящей квартиры двоих детей, спас трех собак, закрытых в квартирах по соседству, а также помог пожилым жителям эвакуироваться на улицу.

Подростка уже выписали под амбулаторное наблюдение. За мужество, проявленное при спасении людей на пожаре, мальчик получил почетную грамоту от главы Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медработников региона за заботу о других.