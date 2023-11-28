В Подмосковье стартовал онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия»

Так, в первый день к марафону «Роддом, достойный доверия» подключились порядка трех тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что в рамках данного мероприятия перинатальные центры рассказывают о себе, различных видах родов, уникальных технологиях и методиках, историях спасения и многом другом. Марафон стартовал только вчера, однако уже заметно, что он востребован среди будущих мам.

Известно, что онлайн-марафон завершится в следующий понедельник розыгрышем призов. Среди участников будут разыграны три контракта на роды, три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и многое другое.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что все женские консультации в регионе модернизируют до конца текущего года.