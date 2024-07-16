В Подмосковье трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в ухо из игрушечного пистолета

Врачи Видновской больницы спасли трехлетнего мальчика с пулей в ухе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что ребенок изучал возможности игрушечного пистолета и нечаянно выстрелил себе в ухо. Пуля застряла в наружном слуховом проходе и причиняла боль.

Инородное тело впилось в стенку костного отдела, его извлекли с помощью специального крючка, рассказал врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

Своевременное удаление пули спасло ребенка от возможного снижения слуха и вторичной бактериальной инфекции, отметил специалист.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его органы слуха полностью функционируют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе новой подстанции скорой помощи в Ногинске.