В Подмосковье в последнее время чаще стали выявлять онкологические заболевания на ранней стадии

За прошлый год в Московской области на 2,5% выросло выявление онкозаболеваний на ранней — I-й, II-й стадии. И в конце прошлого года доля раннего выявления среди всех онкологических заболеваний выросла до 62,8%. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

На сегодняшний день в Подмосковье развернута сеть из 24 Центров амбулаторной онкопомощи, работает маммологический центр. Для пациенток старше сорока лет открыта самостоятельная запись на маммографию. Ежегодно поставляют в медучреждения региона современное медицинское оборудование. Все это в совокупности позволяет добиваться увеличения доли раннего выявления онкозаболеваний.

Жители Подмосковья могут узнать более подробную информацию об оказании медицинской помощи онкологическим пациентам на сайте. Здесь же размещен график проведения Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что теперь подмосковные медики смогут получать компенсацию за аренду жилья до тридцати тысяч рублей в месяц.