В Подмосковье вылечили 89-летнюю женщину с разрушающимся желчным пузырем и огромными камнями в нем

Врачи третьего филиала Балашихинской больницы вылечили пенсионерку с запущенной формой желчекаменной болезни. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Пожилую женщину в медучреждение доставила скорая помощь — 89-летняя пациентка жаловалась на тошноту и острую боль в правом боку. Ей срочно сделали УЗИ, которое показало разрушение стенок желчного пузыря, а также наличие множества крупных камней.

Врачи диагностировали острый деструктивный холецистит. Выяснилось, что ранее женщина постоянно чувствовала боли после приема пищи, однако она употребляла таблетки и использовала теплую грелку, чтобы стало легче.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин, пациентке удалили желчный пузырь вместе с камнями, также камни были удалены из общего желчного протока. Врачи выполнили дренирование и восстановили ход желчи.

Контрольное УЗИ показало, что камни отсутствуют, а желчь поступает напрямую в кишку, минуя удаленный желчный пузырь. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.

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