В Подмосковье завершилась кампания по вакцинации против гриппа

В Московской области завершилась кампания по вакцинации против гриппа, прививку сделали свыше 4,6 миллиона жителей региона, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Она напомнила, что прививочная кампания в регионе проходит каждый год с сентября по декабрь. В этом году пройти вакцинацию можно было в поликлиниках и мобильных комплексах.

«Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. <…> План по вакцинации (в этом году. — прим. ред.) выполнен на сто процентов», — сказала Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда завершится ремонт взрослой поликлиники в Дзержинском.