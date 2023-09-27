В подмосковном Домодедове отремонтируют здание областного хосписа

В Домодедове готовятся к ремонту административного здания областного хосписа.

В новое помещение будет переведена администрация, технические службы, складские помещения, хозяйственный блок и отделение выездной патронажной службы. Это позволит дополнительно расширить коечный фонд совместного пребывания, открыть кабинет УЗИ и функциональной диагностики, кабинет физиотерапии и психологического консультирования.

Как отметил главный врач Московского областного хосписа для детей Андрей Ишутин, здание, как объект единого архитектурного комплекса мы сохраним в традициях постройки всей усадьбы Пржевальского. Требуются большие вложения, чтобы отремонтировать фасад, фундамент, крышу, завести все коммуникации. Также в смету внесены работы по благоустройству всей прилегающей территории площадью около трех гектаров.

Московский областной хоспис для детей, напомним, является первым и единственным государственным учреждением паллиативной помощи детям в регионе. На обеспечении находится 600 детей, имеющих паллиативные диагнозы.

Проект по реконструкции поддержит Министерство здравоохранения, администрация городского округа Домодедово и благотворительные фонды «Бумажная птица» и «Возможность».

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в Королеве.