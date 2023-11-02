В подмосковном Дзержинском по нацпроекту капитально ремонтируется поликлиника

В Дзержинском на улице Ленина идет капитальный ремонт поликлиники 1975 года постройки в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Демонтаж зданий завершен, в разгаре кровельные и штукатурные работы, прокладка инженерных систем. После ремонта поликлиника будет соответствовать всем современным областным стандартам. По плану строительство должно завершиться до конца 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что всех работников скорой помощи региона застраховали.