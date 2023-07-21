В подмосковном Королеве восстановили зрение 104-летнему фронтовику

Как рассказала офтальмохирург городской больницы (микрорайон Юбилейный) Ирина Макаренко, ситуация осложнялась тем, что помутнение хрусталика было критическим, его невозможно было раздробить. Нельзя также было сделать замену на классический хрусталик — потребовался специальный. Возникли и другие трудности при операции. В результате вместо 20-30 минут тонкая ручная работа с микроинструментами продлилась полтора часа.

В настоящее время фронтовик восстанавливается, он стал различать предметы, узнавать людей. Принимает необходимые препараты. Скоро Николаю Николаевичу предстоит снятие швов. Доктор и пациент не сомневаются, что зрение еще больше улучшится.

104-летний Николай Багаев в годы Великой Отечественной войны с боями прошел от Москвы до Кенигсберга, был дважды ранен, за проявленное мужество награжден орденами и медалями.

Ранее сообщалось, что согласован проект реставрации исторической подмосковной станции «Ленинская».