В подмосковном Красногорске закупаются аппараты для детской областной больницы

Для Московской областной детской больницы в Красногорске закупаются аппараты для проведения аутотрансфузии.

Извещение об открытом конкурсе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит поставить пять комплектов аппаратов для переливания крови. Прием заявок завершится через неделю. Начальная цена контракта 16,9 миллионов рублей. Закупка финансируется из средств бюджета Московской области 2023 - 2024 год.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске приступили к ремонту на Пятницком шоссе.