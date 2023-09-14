В подмосковном Красногорске приступили к ремонту на Пятницком шоссе

В Красногорске на Пятницком шоссе начался ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как отмечает Минтранс Подмосковья, в настоящее время специалисты проводят работы по фрезерованию на участке от поселка Светлые Горы до выезда из поселка Отрадное. После это пройдет обустройство более 9 километров нового асфальтобетонного покрытия.

Пятницкое шоссе — высокоинтенсивная трасса, по которой ежедневно проезжает более 40 тысяч автомобилистов. После ремонта проезд станет комфортнее и безопаснее к Волоколамскому шоссе, МКАДу, к небольшим населенным пунктам и местам социального притяжения граждан.

Ранее в округе завершили укладку нового покрытия на пяти региональных дорогах. До конца ремонтного сезона планируется обновить еще свыше 25 километров на восьми участках.

Ранее сообщалось, что педагог из подмосковной Балашихи стала победителем регионального конкурса.