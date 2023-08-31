В подмосковном Одинцове отремонтируют областную больницу

После того, как в ходе открытого конкурса будет определен подрядчик, до конца 2023 года все работы должны быть завершены. Необходимо полностью привести в порядок подвальное помещение. Ремонт затронет стены, потолок, инженерные и электрические сети. Начальная цена контракта 9 398 970,01 рублей. Закупка финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

Ранее сообщалось, что подмосковные спецназовцы помогли задержать подозреваемых в крупной краже.