Подмосковные спецназовцы помогли задержать подозреваемых в крупной краже

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из регионального МВД задержали двух мужчин, подозреваемых в краже денежных средств в особо крупном размере.

Установлено, что у потерпевшего был похищен автомобиль, в котором находились деньги на приобретение недвижимости. Материальный ущерб составил 190 миллионов рублей и 550 тысяч долларов США. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых на территории Республики Ингушетия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подмосковный спортивный инструктор вошел в Книгу рекордов России.