В подмосковном Одинцове построят поликлинику на 500 посещений в смену

Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Прием заявок завершится в следующий четверг. Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ — от инженерных изысканий до строительства и поставки оборудования. Предполагается создание современной и доступной поликлиники, которая сможет обслуживать более 28 тысяч человек. Строительство необходимо завершить в 2025 году.

Работы будут осуществляться в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие услуги доступны беременным и молодым мамам в Подмосковье.