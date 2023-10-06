В подмосковном Одинцове построят поликлинику на 500 посещений в смену
Фото: [Комитет по конкурентной политике МО]
В жилом комплексе «Гусарская баллада» (Одинцовский городской округ) запланировано строительство поликлиники.
Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Прием заявок завершится в следующий четверг. Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ — от инженерных изысканий до строительства и поставки оборудования. Предполагается создание современной и доступной поликлиники, которая сможет обслуживать более 28 тысяч человек. Строительство необходимо завершить в 2025 году.
Работы будут осуществляться в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств региона.
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