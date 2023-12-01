В подмосковном онкологическом диспансере после ремонта открылось приемное отделение

Здание после капитального ремонта стало с отдельным входом, больше по площади и существенно комфортабельнее. Как отметил заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Денис Сидоров, в приемном покое оборудована зона ожидания пациентов, смотровая комната, процедурный кабинет и кабинет для медицинских регистраторов. Ежедневно через приемное отделение госпитализируется порядка 150-180 больных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.