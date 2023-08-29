В подмосковном Подольске отремонтируют областную больницу

В этом году начнется ремонт подвального помещения — вентиляции, отопления, систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, монтаж систем пожаротушения, пожарной сигнализации и другое.

В настоящее время проходит открытый конкурс на поиск подрядчика, сообщает министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова. Начальная цена за контракт 27 435 364 рублей.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

Ранее сообщалось, что подмосковные бадминтонисты выиграли медали крупных международных соревнований.