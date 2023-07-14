В подмосковном Раменском врачи спасли руку мужчине, упавшему на острый металлический лист

Положение 69-летнего пациента было критическим. Выяснилось, что во время ремонта он упал со стремянки и напоролся плечом на металлический щит. Мужчина потерял много крови, повреждение срединного нерва остановило кровоток в руке.

Операцию нужно было делать очень быстро, иначе руку просто нельзя было бы сохранить. Хирурги провели переливание крови, ушили концы артерии и восстановили пульсацию сосудов. К счастью, все обошлось благополучно. В настоящее время пациент идет на поправку.

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