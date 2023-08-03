Подмосковные строители приступили к восстановлению домов и социальных объектов в Макеевке

Бригады из Фонда капитального ремонта Московской области получили задание восстановить около 40 объектов в Макеевке (Донецкая Народная Республика).

В настоящее время начались замена окон, ремонт кровель, расчистка территории от мусора. Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, пока не начались дожди, строителям дано указание первостепенное внимание уделять кровле. Необходимым материалом бригады своевременно обеспечены.

По плану восстановительные работы в Макеевке должны быть закончены до октября.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подмосковные строители начали обустраивать спуск к набережной.