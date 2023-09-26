В подмосковном Солнечногорске врачи извлекли арбалетную стрелу из головного мозга пациента

Со стрелой от арбалета в голове в больницу поступил 38-летний мужчина. Проведенная компьютерная томография показала, что черепная кость пробита, а стрела заходит в вещество головного мозга. При этом пациент находился в ясном сознании. Выяснилось, что он стал жертвой преступников, которые оказались в его доме.

Нейрохирург Хаджи-Мурад Магометов и его коллеги из операционной бригады в течение часа извлекали инородное тело из головы мужчины. По признанию врача, это была опасная операция. Медики боялись, что наконечник стрелы имеет крючки, но, к счастью, их не было. Стрелу извлекли с помощью операционного микроскопа.

После операции пациент один день провел в реанимации, а на следующий день его перевели в нейрохирургическое отделение. В настоящий момент мужчина выписан и чувствует себя хорошо.

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