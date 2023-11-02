В подмосковном Жуковском до конца 2023 года завершится капремонт поликлиники

Готовность объекта оценивается в 75 процентов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Эта поликлиника обслуживает около 90 тысяч жителей. После ремонта медики и посетители получат комфортные условия для работы и пребывания в учреждении.

Как отмечает главный врач Жуковской ОКБ Лилия Бусыгина, работы должны завершиться до конца 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что всех работников скорой помощи региона застраховали.