В Подмосковье участки под ИЖС можно выгодно выкупить

В Московской области в 2023 году из аренды в собственность выкуплено три участка за три процента от кадастровой стоимости. Об этом сообщает региональное Министерство имущественных отношений.

Как отмечает глава ведомства Наталья Адигамова, главное преимущество торгов, в результате которых жители арендуют у государства земельные участки под ИЖС, это возможность в дальнейшем выкупить их по цене намного ниже кадастровой стоимости.

«Срока аренды вполне хватает, чтобы построить на участке дом, зарегистрировать его и после этого приобрести землю в собственность. Так, в этом году было выкуплено три участка под ИЖС на общую сумму чуть более 100 тысяч рублей», — отметила Адигамова.

Земля, переведенная в собственность, может быть продана, подарена или передана в наследство.

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