В подмосковную больницу поступило оборудование для дробления камней в почках

Основное назначение аппарата — разрушить камень в почках или мочевом пузыре до такого состояния, чтобы его можно было безопасно извлечь или он мог выйти самостоятельно через мочевыводящие пути. Как отметила главный врач больницы Ольга Стебловская, сделан очень важный шаг в развитии урологического отделения. Ранее такие операции выполнялись гораздо более трудоемким и длительным вмешательством. Новый аппарат уже опробован клинскими врачами и получил высокую оценку. Время операции сократилось в два раза.

С начала этого года в больницу поступило более 60 единиц нового оборудования, в том числе это и аппараты УЗИ, новые реанимационные мониторы, инкубаторы для новорожденных, наркозные аппараты и операционные столы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье активно модернизируют стационары.