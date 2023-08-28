В подмосковном Красногорске окажут помощь жильцам, пострадавшим при пожаре

Власти Красногорска предоставят временное жилье людям, чьи квартиры пострадали при пожаре. Об этом заявил глава округа Дмитрий Волков.

Пожар произошел утром в понедельник в четырехэтажном доме № 1 по улице Пионерской. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пожарные и спасатели потушили пламя и эвакуировали около 30 жителей, из них пятеро детей.

Как отметил глава Красногорска Дмитрий Волков, пострадавшим будет оказана всемерная поддержка. Без крыши над головой люди не останутся.

Причины пожара выясняются.

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