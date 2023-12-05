В подмосковных Люберцах реализуется проект по оказанию медицинской помощи младенцам

Для маленьких пациентов устроены курсы массажа и гимнастики в соответствии с возрастом. Как отмечает министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, проект нацелен на профилактику заболеваний у младенцев с момента рождения до трех лет, имеющих ограниченные возможности здоровья. Квалифицированную помощь получили уже свыше тысячи человек.

В ведомстве добавили, что услугу могут получить все дети, у которых есть показания от педиатра.

Ранее сообщалось о серьезных мерах поддержки для многодетных семей в Подмосковье.