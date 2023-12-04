Три серьезные меры поддержки действуют для многодетных семей в Подмосковье

В 2021 году в Подмосковье ввели электронное удостоверение — социальный паспорт жителя, который всегда под рукой — в телефоне. Им можно воспользоваться для получения различных скидок и льгот в магазинах, аптеках. Об этом напомнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Она отметила, что только 10% многодетных семей обращаются за бумажным удостоверением. 90% многодетных пользуется электронным удостоверением.

«Важная составляющая поддержки — улучшение жилищных условий для многодетных семей. Она нацеливает на повышение рождаемости, многодетности. Сейчас действуют три меры: две федеральные и одна — региональная. Это материнский капитал, выплата на погашение ипотеки и региональный сертификат на покупку жилья», — сообщила Болатаева.

Она уточнила, что эту льготу координирует Министерство жилищной политики. Ею воспользовались 263 семьи за 10 лет.

Также очень важно помочь собрать детей из многодетных семей в школу.

«У нас есть выплаты на школьную форму, бесплатные завтраки и обеды в школе. Первоклассникам из малообеспеченных семей мы дарим рюкзак с набором всех необходимых принадлежностей и для всех детишек предусмотрены сертификаты на кружки и секции», — сказала Болатаева.

Министр также добавила, что многодетным семьям предоставляются скидки для посещения парков, театров и музеев. Кроме того, в каждом городском округе есть различные общественные объединения и ассоциации, которые объединяют подмосковных многодетных родителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.