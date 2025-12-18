В поликлинике Кремля считают реальностью прожить до 120 лет

В интервью ТАСС она отметила, что цель дожить до 120 лет является «абсолютно реальной уже сейчас». Ключевым фактором, способствующим долголетию среди пациентов поликлиники, Ржевская назвала обязательную и регулярную диспансеризацию.

Особое значение имеет ранняя диагностика серьезных заболеваний, например, онкологических, что радикально повышает шансы на успешное лечение и продление жизни.

«Если правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию — не только когда уже "жареный петух", а когда понимаешь: что-то немножко изменилось», — сказала Ржевская.

Врач дала практические рекомендации для всех, кто стремится сохранить здоровье на долгие годы. Она посоветовала придерживаться принципов правильного питания и внимательно следить за своим состоянием.

Также полезно изучить индивидуальные «критические точки» собственного организма и особенности семейной наследственности, чтобы понимать, на какие заболевания стоит обращать внимание в первую очередь.

