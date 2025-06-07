В приморском поселке Славянка спасли подростка, проглотившего булавку
В Приморье врачи извлекли из подростка булавку во время операции
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В Приморье медики спасли подростка, который случайно проглотил портновскую булавку. Об успешном извлечении инородного предмета в своем телеграм-канал сообщил Минздрав региона.
Пострадавший — житель приморского поселка Славянка. Туда были вызваны врачи краевой детской клинической больницы №1 и регионального центра медицины катастроф.
Медики рассказали, что в таком случае пациентов нельзя транспортировать, чтобы не допустить смещения инородного тела и повреждения внутренних органов.
Ранее сообщалось о том, что в Мытищинской больнице спасли женщину с разрушенным шейным позвонком.