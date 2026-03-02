«В пробирке токсичность низкая». Онколог Каприн рассказал вакцине против одного из самых опасных видов рака
Фото: [istockphoto.com/MargJohnsonVA]
По словам главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, разрабатываемая вакцина против меланомы должна продемонстрировать высокую эффективность.
Как сообщил академик РАН в интервью РИА Новости, обнадеживающие результаты были получены еще на этапе лабораторных тестов.
«В ходе исследований инвитро (в пробирке) вакцина себя очень хорошо показала», — сообщил он.
В настоящее время специалисты приступили к набору биоматериала для лечения первого пациента. Отвечая на вопрос журналистов о действенности препарата, Каприн пояснил, что есть все основания ждать положительного исхода, так как доклиническая фаза подтвердила его безопасность и хороший потенциал.
Ранее сообщалось о том, что вакцину от рака могут включить в программу ОМС.