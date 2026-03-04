В Псковской области ОРВИ стало меньше, но тяжелее: растет число госпитализаций

В Псковской области эпидемиологическая ситуация по ОРВИ развивается по неоднозначному сценарию. С одной стороны, общее число заболевших пошло на спад, с другой — врачи фиксируют рост числа тяжелых случаев, требующих госпитализации. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, чтобы сдержать распространение инфекции, в регионе пришлось закрыть на карантин несколько классов и дошкольных групп.

По данным ведомства, полностью приостановлены занятия в четырех классах четырех разных школ. Кроме того, закрыты четыре группы в трех детских садах и одна группа в учреждении среднего профессионального образования.

Статистика заболеваемости за последнюю неделю (с 23 февраля по 1 марта) показывает 3584 случая ОРВИ. Это на 16,6% ниже, чем неделей ранее. Однако число госпитализированных, наоборот, выросло: за тот же период в больницы попали 50 человек с симптомами ОРВИ, что на 11 случаев больше, чем на предыдущей неделе. Это может говорить о том, что хотя вирус стал поражать меньше людей, протекает заболевание тяжелее.

Ситуация в Псковской области вписывается в общероссийский тренд: в ряде регионов, включая Карелию, Башкортостан и Саратовскую область, также отмечается подъем заболеваемости гриппом и ковидом. Однако в Пскове цифры пока далеки от критических, и карантинные меры носят локальный характер.

