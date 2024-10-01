В Петербурге из-за COVID-19 запретили акцию траура по жертвам ВОВ

Традиционная акция памяти жертв Великой Отечественной войны (ВОВ), что проводилась в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, оказалась в этом году под угрозой срыва. Как указано в группе Еврейского общинного центра в соцсети «ВКонтакте», ежегодный сбор должны были организовать 6 октября.

Однако администрация Пушкинского района приняла решение поставить проведение памятной акции на паузу в связи с ухудшающейся с каждым днем ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в городе.

«Ежегодная траурная церемония у памятника «Формула скорби» в этом году не состоится», — подписал замглавы администрации Пушкинского района Владимир Львов отказ в согласовании мемориала.

Отмечается, что постановлением городских властей проведение публичных мероприятий и их посещение, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором, запрещено до 31 декабря текущего года включительно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания новым вариантом коронавируса ХЕС в разных регионах страны. Штамм может привести к повышению заболеваемости ковидом, считает главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, существует вероятность того, что вариантов коронавируса ХЕС намного больше.