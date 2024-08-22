В Рязани дети с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию с корги
Фото: [Медиасток.рф]
В Рязани в Центре социального развития состоялась акция, в ходе которой детей с ограниченными возможностями здоровья познакомили с собаками породы корги. Об этом сообщило 7info.
Уточняется, что такой отряд является единственным в стране, где корги служат у сотрудников МЧС России.
Отмечается, что в ходе мероприятия дети с удовольствием играли с дружелюбными собаками, смотрели фильм об их работе и узнали много нового о четвероногих помощниках.
Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья стали доступны «мобильные» социальные услуги.