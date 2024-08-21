Жителям Подмосковья стали доступны «мобильные» социальные услуги
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Жители Подмосковья могут воспользоваться приложением «МОе Подмосковье», чтобы получить различные онлайн-услуги, недавно в нем появился раздел «Соцуслуги», где можно найти ближайший социальный центр и выбрать необходимые соцуслуги. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В приложении есть разделы о культуре, спорте, библиотеках и парках. Так, с начала года им воспользовались свыше 100 тысяч пользователей», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В новом разделе пользователям доступны 130 социальных центров, где можно посмотреть режим работы и услуги, также арендовать средства реабилитации, нанять сиделку, заказать социальное такси и не только. Скачать приложение можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.