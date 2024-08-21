Жителям Подмосковья стали доступны «мобильные» социальные услуги

Жители Подмосковья могут воспользоваться приложением «МОе Подмосковье», чтобы получить различные онлайн-услуги, недавно в нем появился раздел «Соцуслуги», где можно найти ближайший социальный центр и выбрать необходимые соцуслуги. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.