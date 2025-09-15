В Рязани областная больница получила лицензию на оказание высокотехнологичной помощи лор-заболеваний

Жителям Рязани больше не нужно преодолевать сотни километров для лечения сложных лор-заболеваний. Областная клиническая больница имени Семашко получила официальную лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сфере оториноларингологии. Это стало возможным благодаря оснащению больницы современным оборудованием и подготовке специалистов, владеющих передовыми методиками. Об этом сообщает издание 7info.

Теперь в медучреждении доступны даже самые сложные операции, которые ранее выполнялись лишь в федеральных центрах. Хирурги проводят малоинвазивные вмешательства при доброкачественных образованиях носа, гортани и среднего уха, реконструктивные операции на трахее, а также лечение хронических патологий околоносовых пазух. Все процедуры выполняются с максимальной точностью, что минимизирует повреждение здоровых тканей.

Это позволяет не только повысить эффективность лечения, но и значительно сократить период реабилитации. Пациенты быстрее возвращаются к нормальной жизни, избегая длительного восстановления и связанных с ним психологических нагрузок.

Итогом изменений становится реальная децентрализация высокотехнологичной медицинской помощи. Жители региона получают доступ к современному лечению без необходимости организовывать сложные и затратные поездки в другие города. Это не только экономит время и ресурсы пациентов, но и снижает нагрузку на федеральные клиники, создавая более сбалансированную систему оказания медицинской помощи в стране.

