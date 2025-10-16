В Рязани проведено 25 операций по пересадке почки в этом году

В Рязанской областной клинической больнице успешно провели очередную операцию по трансплантации почки. Эта операция стала юбилейной — двадцать пятой с начала текущего года, что является абсолютным рекордом за последние семь лет. Об этом сообщает издание 7info.

Ранее врачи выполняли не более 12 подобных вмешательств ежегодно, что демонстрирует значительный прогресс в развитии медицинских технологий и организации донорской службы в регионе.

Все пациенты, получившие донорские органы, страдали от терминальной стадии хронической почечной недостаточности и были вынуждены постоянно зависеть от аппарата искусственной почки. Регулярные процедуры гемодиализа, хотя и поддерживали их жизнь, серьезно ограничивали свободу передвижения и качество жизни в целом. Теперь, после успешной пересадки, их собственный организм вновь обрел способность самостоятельно выполнять жизненно важную функцию по очищению крови.

Благодаря слаженной работе хирургов и всей медицинской команды, двадцать пять человек получили шанс на полноценную жизнь без изнурительных процедур. Этот прорыв не только спасает конкретные жизни, но и укрепляет статус регионального здравоохранения, открывая перспективы для дальнейшего развития трансплантологии в области.

