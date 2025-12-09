В Рязанской области зафиксирован резкий всплеск ОРВИ

Первая неделя зимы в Рязанской области ознаменовалась не морозами, а резким всплеском респираторных инфекций. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, с 1 по 7 декабря заболеваемость ОРВИ подскочила на 23% по сравнению с предыдущей семидневкой. В цифрах это 6937 человек, почувствовавших недомогание, причем более 76% случаев пришлось на жителей областной столицы. Об этом сообщает издание 7info.

Раскрывая картину эпидемиологического сезона, специалисты отмечают смешанный характер циркуляции вирусов. В регионе одновременно фиксируются как случаи гриппа, так и множество других респираторных инфекций, не связанных с гриппозными штаммами. При этом любопытен один тренд: на фоне общего роста ОРВИ количество выявленных случаев COVID-19, напротив, снизилось с 32 до 20 за неделю. Это говорит о том, что текущая волна недомоганий в большей степени связана с более традиционными, но от этого не менее неприятными, сезонными патогенами.

Последствия такого роста очевидны: увеличивается нагрузка на поликлиники, растет число людей на больничных, а в общественных местах и транспорте становится больше кашляющих и чихающих пассажиров. Особенно уязвимыми оказываются крупные города, где высокая плотность населения способствует быстрому обмену вирусами. Если тенденция сохранится, к середине декабря регион может приблизиться к эпидемиологическому порогу.

Итогом сводки стали четкие и уже хорошо знакомые рекомендации от надзорного ведомства. Чтобы не пополнить печальную статистику, гражданам советуют вернуться к практике социальной ответственности: минимизировать контакты с заболевшими, носить маски в толпе, чаще мыть руки и проветривать помещения. А при первых же симптомах — температуре, кашле или слабости — ключевым действием должен стать не поход на работу, а звонок врачу. В конечном счете, в сезон простуд личное решение остаться дома и лечиться становится не только актом заботы о себе, но и весомым вкладом в здоровье всего общества.

