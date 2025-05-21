В Рязанской области зафиксировано свыше 50 тыс. носителей ВИЧ с начала года

По данным Рязанского кожно-венерологического диспансера, с января по март текущего года в Рязанской области зафиксировано свыше 50 носителей ВИЧ. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что в прошлом квартале среди учащейся молодежи случаев инфицирования ВИЧ не выявлено. Свыше 70% выявленных в этом году носителей ВИЧ приходится на возрастную группу 40 лет и старше, при этом более 90% заразились половым путем.

Отмечается, что в текущем году ВИЧ-инфекция диагностирована у 60% мужчин и у 39% женщин. В целом среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины.

Ранее Роспотребнадзор заявил о снижении числа случаев ВИЧ-инфекции.