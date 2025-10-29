В Рязанской области запустили уникальную программу мобильного здравоохранения

В Рязанской области успешно реализуется уникальная программа мобильного здравоохранения, направленная на преодоление территориального неравенства в доступности медицинских услуг. Губернатор Павел Малков лично курирует развитие выездной работы медиков, которая стала стратегическим направлением региональной политики в сфере здравоохранения. Об этом сообщает издание 7info.

Особенностью проекта «Забота и здоровье» является комплексный подход: помимо врачей различных специальностей, в автопоезде работают специалисты социальных служб, оказывающие правовую поддержку и консультирующие о мерах государственной помощи. Это позволяет жителям отдаленных сел решать сразу несколько проблем без необходимости длительных поездок в областной центр. Только за текущий год медицинскую помощь получили более четырех тысяч пациентов, включая 500 детей, что демонстрирует востребованность формата.

Значимым достижением стала организация целевых выездов узких специалистов — онкологов и кардиологов, которые провели обследование 400 пациентов с подозрением на опасные заболевания. Параллельно развиваются телемедицинские технологии, позволившие провести рекордные 682 дистанционных консилиума, что особенно важно для оперативной диагностики в отдаленных территориях.

Итогом реализации программы стало создание гибкой системы мобильного здравоохранения, сочетающей традиционные выездные формы работы с современными цифровыми решениями. Адресный подход к формированию медицинских бригад и заблаговременное планирование графика работы автопоезда на следующий год свидетельствуют о системном характере предпринимаемых мер, направленных на обеспечение равного доступа к качественной медицине для всех жителей региона.

